Під грифом секретно: чому президентам небезпечно користуватися звичайним зв’язком

Мессенджери можна зламати, а телефон – підслухати. Скандальну переписку з партійних чатів українських депутатів вже багато разів зливали в мережу. Та і сам президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що користуватися звичайними засобами зв’язку дуже зручно.

Але чи безпечно? Працівники СБУ впевнені, що найкраще вищому керівництву держави користуватися тільки спеціальним зв’язком. Так усі секрети точно будуть захищені. І хоч Зеленський не надто прихильний до таких методів, усе ж вимушений ними користуватися. Бо від цього залежить безпека держави.

А відповідає за це в Україні Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації. Саме її працівники зможуть допомогти зв’язатися президенту телефоном чи через відео з будь-якою людиною на планеті.

Якщо раптом у зоні бойових дій президенту знадобиться провести телефонну розмову із закордонним лідером – це теж можливо. Нечасто у таких випадках за лідером держави їде ціла колона автомобілів, які й будуть надавати той самий захищений зв’язок.

Проте, щоб зателефонувати до когось із міжнародних лідерів, уповноважений помічник президента має узгодити це. І тоді коли обидві сторони готові до перемовин здійснюється дзвінок через спеціальні канали.

Також для закордонних перемовин перших осіб є й інший запасний варіант – підводні кабелі, які тягнуться по дну океанів між континентами. Але цей канал на випадок глобальної катастрофи. Він переживе колапс інтернету, хакерські атаки та навіть ядерну зиму.

Захищений спецзв’язок і досі є майже стовідсотковою гарантією приватності. Тоді як ані дротовий, ані мобільний, ані супутниковий жодних гарантій не дає.