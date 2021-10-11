За півтора року 1,2 млн українців скористалися онлайн-платформою Дія.Бізнес. Такими даними поділився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До центрів Дія.Бізнес за цей час у семи містах України звернулися 17 700 людей, 5 тис. підприємців отримали безкоштовні консультації. Загалом відсоток клієнтів, задоволених сервісом Дія.Бізнес, становить 91%.

Ці цифри змусили Михайла Федорова пригадати і свій досвід підприємництва.

– Уперше я інвестував у власну справу у 18 років. Я продавав ялтинську цибулю на ринку в Запоріжжі. Це був досить успішний бізнес. Але були й невдачі, коли запускав курси з навчання англійської. Проект не злетів, оскільки не вистачало управлінських знань та коштів на розвиток. Мені не було куди звернутися за консультацією, тому робив багато помилок, – аналізує міністр цифрової трансформації.

Очільник відомства нагадує, що Дія.Бізнес створений для розширення можливостей малого та середнього бізнесу в Україні. Діє він у двох площинах – як вебпортал і як офлайн-центри.

Завдяки порталу підприємці можуть отримати безкоштовні консультації, взяти участь у навчальних курсах.

У офлайн-центрах представники бізнесу можуть, крім консультацій, знайти інвесторів, протестувати свій продукт на спеціальній pop-up-локації перед виходом на ринок, відвідати освітні бізнес-конференції або орендувати центр для власної події.

Також на платформі Дія.Цифрова освіта можна долучитися до курсу Підприємництво для школярів.

Курс покликаний змотивувати дітей втілювати бізнес-ідеї в життя та дати необхідні для цього знання.

Джерело: Михайло Федоров

Фото: Мінцифри