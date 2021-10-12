Україна вже близька до Європейського Союзу, але для прискорення цього процесу потрібні реформи.

Про це сказав Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв’ю Радіо Свобода.

– Україна вже дуже близька до Європейського Союзу, починаючи з географічної та культурної близькості та закінчуючи нашими тісними зв’язками, зокрема Угодою про асоціацію, – сказав він.

Глава дипломатії ЄС додав, що реформування є кращими інструментами для зближення України з Євросоюзом.

– Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення – це найкращий інструмент для досягнення такої мети, – заявив Боррель.

Нагадаємо, завтра в Києві підпишуть довгоочікувану угоду про відкрите небо. Документ планують підписати на саміті Україна-ЄС.

Угода відкриє Україну для деяких лоукост-авіаліній. Передбачається, що це буде сприяти зростанню економіки України.