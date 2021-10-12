Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн озвучила три ключові напрямки, які дозволять Україні наблизитися до членства в Європейському Союзі.

Про це вона поінформувала за підсумками засідання 23-го саміту Україна-ЄС у Києві, відповідаючи на запитання про терміни отримання нашою країною перспективи членства в ЄС.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що українці під час Революції Гідності чітко визначили свій зовнішньополітичний вибір – до Європи. Голова Єврокомісії наголосила, що членство в ЄС вимагає роботи за трьома напрямками, першим із яких є реалізація реформ.

– Україна як суверенна і незалежна країна цілком спроможна визначити свої власні політичні пріоритети. Для нас це дуже важливо: ми дуже близькі і зближуємося ще сильніше. Є три основні напрямки. Перший стосується реформ, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Другим напрямом, за її словами, є поступова економічна інтеграція.

– Це потужна сила. Це рушійна сила, тому що це спростить інші напрямки зближення, – пояснила президент Єврокомісії.

А третій напрям – це поглиблення політичної асоціації України з ЄС, повне впровадження Угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі.

– Важливо, що ми єдина європейська сім’я і ми працюємо разом, – додала фон дер Ляєн.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, своєю чергою, зауважив, що під час сьогоднішнього саміту була досягнута домовленість мобілізувати дискусії щодо зближення України з Євросоюзом.

– Ми обговорили зближення України та Євросоюзу… Ми домовилися, що потрібно мобілізувати дискусії в ЄС. Хотів би сказати, що в останні місяці ми бачимо це прискорення, яке дозволяє більше пов’язати наших людей, – заявив Шарль Мішель.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що піднімав сьогодні це питання під час перемовин з лідерами ЄС.

– Ми дійсно сьогодні обговорювали багато важливих питань. І наостанок я сказав: мені здається, що нашому суспільству і мені як лідеру країни не вистачає цього розуміння: де той фініш на цьому шляху і чи є він (на шляху членства України в ЄС, – Ред.)? – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна робить все, аби цей “фініш” настав уже найближчим часом.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила постанову, у якій закликала Європейський парламент і парламенти держав-членів Європейського Союзу визнати перспективу членства України в ЄС.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда закликав прийняти до ЄС Україну та Молдову. Він зазначив, що Європейський Союз повинен продовжувати політику розширення.