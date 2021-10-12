Вісім громадян Росії, доданих до списку санкцій Євросоюзу, причетні до переслідування кримських татар і до порушень норм гуманітарного права в окупованому Росією українському Криму.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

– Європейський Союз показав принциповість своєї позиції щодо захисту прав людини та відданості подальшому впровадженню політики невизнання спроби анексії Криму з боку Російської Федерації, – повідомили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що додаткові санкції проти росіян є черговим свідченням підтримки України Брюсселем в боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

– Це також підтверджує єдність України та Європейського Союзу в захисті прав людини та основних свобод, є кроком щодо втілення домовленостей установчого саміту Кримської платформи. Дія обмежувальних заходів ЄС триватиме, поки РФ не припинить тимчасову окупацію Криму та інші грубі порушення норм міжнародного права, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в Євросоюзі ввели санкції ще проти восьми осіб за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Серед них є представники правоохоронних органів – судді, прокурори та силовики, відповідальні за виконання законодавства Росії в незаконно окупованому Криму і Севастополі.