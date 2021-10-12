Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Переслідували кримських татар: в МЗС відреагували на нові санкції ЄС проти росіян

МИД Украины

Вісім громадян Росії, доданих до списку санкцій Євросоюзу, причетні до переслідування кримських татар і до порушень норм гуманітарного права в окупованому Росією українському Криму.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

– Європейський Союз показав принциповість своєї позиції щодо захисту прав людини та відданості подальшому впровадженню політики невизнання спроби анексії Криму з боку Російської Федерації, – повідомили в МЗС. 

У відомстві підкреслили, що додаткові санкції проти росіян є черговим свідченням підтримки України Брюсселем в боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

– Це також підтверджує єдність України та Європейського Союзу в захисті прав людини та основних свобод, є кроком щодо втілення домовленостей установчого саміту Кримської платформи. Дія обмежувальних заходів ЄС триватиме, поки РФ не припинить тимчасову окупацію Криму та інші грубі порушення норм міжнародного права, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в Євросоюзі ввели санкції ще проти восьми осіб за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Серед них є представники правоохоронних органів – судді, прокурори та силовики, відповідальні за виконання законодавства Росії в незаконно окупованому Криму і Севастополі.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка