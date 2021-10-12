ЄС та Україну пов’язують особливі узи – президент Єврокомісії

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка бере участь у 23-му саміті Україна – ЄС, вважає, що обидві сторони мають залишатися амбітними у цих відносинах.

Про це європолітик написала у Twitter.

– ЄС та Україна мають тісні й особливі зв’язки. Взаємовигідне партнерство, яке нам потрібно розвивати. Я хочу, щоб ми залишалися амбітними в наших відносинах. Давайте дізнаємося, що ми ще можемо зробити разом, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

???????????????? The EU and Ukraine share a deep and special bond.

⁰A mutually beneficial partnership that we need to nurture. I want us to remain ambitious in our relationship. Let’s explore what we can do more, together. pic.twitter.com/9WrQOi0ojV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2021

12 жовтня у Києві відкрився 23-й саміт Україна – ЄС. Він проходить у Маріїнському палаці за участю президента Володимира Зеленського, президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Зеленський сподівається, що ця зустріч на найвищому рівні сприятиме інтеграції України до європейської спільноти.

Фото: Ursula von der Leyen