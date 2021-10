ЄС та Україну пов’язують особливі узи – президент Єврокомісії

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка бере участь у 23-му саміті Україна – ЄС, вважає, що обидві сторони мають залишатися амбітними у цих відносинах.

Про це європолітик написала у Twitter.

– ЄС та Україна мають тісні й особливі зв’язки. Взаємовигідне партнерство, яке нам потрібно розвивати. Я хочу, щоб ми залишалися амбітними в наших відносинах. Давайте дізнаємося, що ми ще можемо зробити разом, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

???????????????? The EU and Ukraine share a deep and special bond.

⁰A mutually beneficial partnership that we need to nurture.

I want us to remain ambitious in our relationship.

Let’s explore what we can do more, together. pic.twitter.com/9WrQOi0ojV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2021