Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

ЄС та Україну пов’язують особливі узи – президент Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка бере участь у 23-му саміті Україна – ЄС, вважає, що обидві сторони мають залишатися амбітними у цих відносинах.

Про це європолітик написала у Twitter.

– ЄС та Україна мають тісні й особливі зв’язки. Взаємовигідне партнерство, яке нам потрібно розвивати. Я хочу, щоб ми залишалися амбітними в наших відносинах. Давайте дізнаємося, що ми ще можемо зробити разом, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

 

12 жовтня у Києві відкрився 23-й саміт Україна – ЄС. Він проходить у Маріїнському палаці за участю президента Володимира Зеленського, президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Зеленський сподівається, що ця зустріч на найвищому рівні сприятиме інтеграції України до європейської спільноти.

Фото: Ursula von der Leyen

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка