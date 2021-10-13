Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував внесення комплексних змін до регламенту парламенту, які, зокрема, стосуватимуться прав опозиції.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу для журналістів біля будівлі ВР.

За словами Стефанчука, в регламенті зараз є дуже багато недопрацювань, а тому і було вирішено змінити документ.

– У нас, наприклад, змінилася Конституція, і дуже багато функцій Верховної Ради просто не мають логічного продовження в регламенті, – пояснив Стефанчук.

Спікер ВР уточнив, що перед зміною регламенту буде проведено аналіз: які функції мають неоднозначне тлумачення, які – прогалини, а які – не мають логічного продовження.

Стефанчук запевнив, що до цього процесу будуть залучені і представники опозиційних фракцій. У регламенті, зокрема, хочуть визначити права опозиції, які сьогодні не виписані.

– Знову ж таки, немає прав опозиції: ми хочемо теж це включити в регламент. Тобто ми готові до комплексного опрацювання регламенту, – наголосив спікер.

За його словами, також потребує вирішення ситуація з блокуванням роботи Ради сотнями поправок до законопроектів (цей процес називають поправочним спамом).

Стефанчук нагадав, що Верховна Рада – це єдиний законодавчий орган країни, а тому він не може бути ніким заблокований: ні певною фракцією, ні певною людиною.

– Тому потрібно знайти баланс і виписати все так, щоб, з одного боку, були забезпечені права народних депутатів, права опозиції, яких, на жаль, немає зараз. А з іншого боку – щоб парламент був ефективним, а не перетворювався на кнопкодавів по поправках, які вносяться з однією метою – затягнути час, – зазначив Стефанчук.

Він назвав неприйнятною ситуацію, коли, наприклад, до законопроекту вносяться 300-400 поправок із пропозицією замінити слово “проект” на “проєкт”.

– Я налаштований на конструктивну співпрацю з усіма фракціями і групами. Я готовий до дискусії. Але хочу, щоб вона була змістовного характеру, а не дискусія, яким чином більше завалити роботу парламенту, – підсумував Стефанчук.

Як відомо, 7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати. Найбільше голосів дала фракція Слуга народу – 215.

А 8 жовтня новим спікером парламенту було обрано Руслана Стефанчука, який до цього обіймав посаду першого віце-спікера ВР.

Згодом Дмитро Разумков заявив, що його відставка пройшла з порушенням регламенту, і його колеги про це знають.

Фото: Верховна Рада