Верховна Рада України повинна обрати нового першого віце-спікера вже у вівторок, 19 жовтня.

Про це поінформував на брифінгу для журналістів біля будівлі Верховної Ради спікер ВР Руслан Стефанчук.

– Ми зупинили роботу в п’ятницю. У вівторок ми відразу розпочнемо з продовження (розгляду, – Ред.) цього питання. Він триватиме десь годину-півтори, й після цього ми зможемо отримати першого віце-спікера, – наголосив Стефанчук.

Як відомо, на останньому пленарному засіданні 8 жовтня на посаду першого заступника спікера парламенту були висунуті дві кандидатури:

• голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко (висунутий від однойменної фракції);

• Софія Федина – нардеп від фракції Європейська Солідарність.

8 жовтня нардепи затвердили регламент розгляду цього кадрового питання, але часу для його обговорення вже не вистачило.

Як відомо, 7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати. Найбільше голосів дала фракція Слуга народу – 215.

А 8 жовтня новим спікером парламенту було обрано Руслана Стефанчука, який до цього обіймав посаду першого віце-спікера ВР.

Згодом Дмитро Разумков заявив, що його відставка пройшла з порушенням регламенту, і його колеги про це знають.

Фото: Верховна Рада