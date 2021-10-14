Україна розраховує на підтримку Словаччини в протидії Північному потоку-2 – Шмигаль

Україна розраховує на підтримку Словаччини в питанні протидії оператору Північного потоку-2. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з очільником уряду Словаччини Едуардом Хегером.

– Ми розраховуємо на підтримку Словаччини в питанні протидії оператору Північного потоку-2 в намаганнях обійти стандартні вимоги сертифікації Європейського Союзу, – заявив Шмигаль.

Крім того, сторони обговорили транспортування газу, розвиток електро- й гідроенергетики та відновлюваних джерел енергії. Денис Шмигаль зазначив, що Україна високо цінує підтримку, яку надає Словаччина в питаннях захисту суверенітету і територіальної цілісності.

Також прем’єр-міністр України подякував Словаччині за надання гуманітарної допомоги для подолання наслідків пандемії коронавірусу, зокрема €600 тис. на закупівлю вакцин та засобів захисту.

Днями представник Держдепу Нед Прайс заявив, що США продовжать виступати проти Північного потоку-2. За його словами, Штати продовжують вважати, що цей газопровід – геополітичний проект Російської Федерації.

4 жовтня компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що почалося заповнення газом першої нитки Північного потоку-2. Також у компанії заявили, що газопровід пройшов сертифікацію відповідно до технічних і галузевих стандартів, щоб забезпечити надійне та безпечне використання.