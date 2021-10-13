Вперше підтверджена одна з ключових цілей Угоди про асоціацію – Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба виділив 10 принципово важливих положень цьогорічної заяви за підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся у Києві 12 жовтня, та пояснив, чому вони важливі.

– Вперше за останні роки підтверджена одна з цілей Угоди про асоціацію – подальша інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС, – сказав він.

За його словами, це означає збільшення експорту вітчизняної продукції до ЄС та інвестицій до України.

Другий момент – у документі вперше визнано Асоційоване тріо.

– Ми давно наполягаємо на деференціації в рамках Східного партнерства, щоб Україну, Грузію та Молдову сприймали як особливих партнерів з особливами амбіціями та перспективами у відносинах з ЄС. За рік нам вдалося подолати скептицизм та вивести підтримку цієї ідеї на рівень спільної заяви, – пояснив Кулеба.

Третім важливим моментом глава МЗС назвав те, що ЄС висловив пряму підтримку реформ в Україні, зокрема ухвалення антиолігархічного законодавства.

Четверте – вперше внесені конкретні положення щодо посилення співпраці у сфері безпеки та оборони.

– Це положення відкриває шлях до військово-дорадчої місії ЄС в Україні, хоча наразі вона поки не згадується у тексті. Ми працюємо спільно над досягненням консенсусу у цьому питанні, – наголосив дипломат.

П’яте – вперше зафіксована готовність почати перегляд митних тарифів, готовність до амбітного оновлення Угоди про асоціацію, зокрема вітається оновлення 10 додатків до документу, які означатимуть більш вигідні умови торгівлі та співробітництва між Україною та ЄС.

Шостим пунктом Кулеба визначив прогрес у просуванні промислового безвізу.

Сьоме – вперше, за його словами, підтверджена повна політична інтеграція України до електромережі Євросоюзу.

– Восьме – вперше була озвучена підтримка енергетичної безпеки України та боротьби з російським енергетичним шантажем. Брюссель відгукнувся на наш заклик щодо змін газотранспортної інфраструктури. Важливо, що ЄС підтвердив – до Північного потоку-2 буде застосовано третій енергетичний пакет, – сказав міністр.

Також вперше в заяві дуже чітко засуджено російську агресію проти України, до того ЄС практично повністю прийняв формулювання, які просив внести до заяви Київ, – Кулеба назвав дев’ятий важливий момент.

І останній пункт – ЄС висловив повну підтримку Кримської платформи і готовність працювати над виконання положень її декларації:

– Це руйнує спекуляції, дезінформацію так званих експертів, які стверджували, що Кримська платформа буде одноразовим заходом без продовження.

У Києві 12 вересня відбувся 23-й саміт Україна – ЄС, за підсумками якого президент України Володимир Зеленський, президент Євроради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписали спільну заяву.

Головні тези документа, що складається з 25 пунктів, – у матеріалі Фактів ICTV.