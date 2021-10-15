Президент України Володимир Зеленський ввів голову Верховної Ради Руслана Стефанчука до складу Ради національної безпеки і оборони.

Згідно з указом №542/2021 від 14 жовтня, народного депутата Дмитра Разумкова, який обіймав посаду спікера українського парламенту, виключили зі складу РНБО.

Указ вже набрав чинності, тому у засіданні РНБО сьогодні, 15 жовтня, візьме участь голова Ради Руслан Стефанчук.

7 жовтня Верховна Рада підтримала відставку колишнього голови парламенту Дмитра Разумкова. Наступного дня спікером Ради обрали Руслана Стефанчука, який обіймав посаду першого заступника голови ВР.

Засідання РНБО

Сьогодні, 15 жовтня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, під час якого планують розглянути низку важливих питань. Наразі невідомий порядок денний.

Однак раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що на наступному засіданні планують розглянути питання, пов’язані з проблемами контрабанди та використанням українських надр.