В ОПУ з’ясовують, як 100 осіб потрапили до списку ворів у законі

Деталі внесення понад 100 осіб до списку санкцій Ради національної безпеки та оборони, в якому розміщено ворів у законі, з’ясовуються.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, покарання понесли вісім осіб, які були причетні до оформлення санкційних списків. Деяких з них звільнили з Міністерства внутрішніх справ. Ще двох понизили на посадах у відомстві.

– Закликаю відмовитись від спекулятивних оцінок тих чи інших санкційних рішень, – додав Подоляк.

Він наголосив, що встановлюються обставини та порушення. Також з’ясовується, чи навмисне додали десятки осіб до списку РНБО.

Також радник глави ОПУ пообіцяв, що результати перевірки пізніше будуть публічно представлені. Розслідування веде РНБО.

Про внесення 108 осіб до списку ворів у законі повідомив секретар РНБО Олексій Данілов 15 жовтня.

За його словами, помилку було усунено. Причетні до цього співробітники Міністерства внутрішніх справ були покарані.

Голова МВС отримав наказ провести додаткову перевірку цього інциденту.

Фото: Facebook Михайла Подоляка