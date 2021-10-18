У Верховній Раді України планують розглянути проект постанови, яка передбачає обмеження на відвідування будівлі парламенту невакцинованими особами.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу після засідання погоджувальної ради депутатських фракцій спікер ВР Руслан Стефанчук.

Йдеться про проект постанови № 6154 Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби. Згідно із документом, під час карантину допуск до приміщень адміністративних будівель ВР дозволятимуть лише за наявності:

• документа, що підтверджує отримання вакцинації проти Covid-19 однією або кількома дозами вакцини;

• іноземного Covid-сертифіката про вакцинацію;

• негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред’явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більш як за 48 годин);

• довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).

Нові правила стосуватимуться народних депутатів, працівників апарату ВР, помічників-консультантів нардепів, членів Кабінету міністрів, представників центральних органів виконавчої влади, журналістів та інших відвідувачів.

– Прийнято рішення, що повинні бути створені правила, єдині для всіх. Ці правила повинні стосуватися і народних депутатів, і журналістів, і помічників нардепів, і відвідувачів Верховної Ради України… Основне, що пропонується: це або наявність щеплення, або наявність ПЛР, зробленого за 72 години, або наявність тесту на антиген… Ми не можемо все зводити до щеплення, оскільки у людини повинен бути вибір: у когось є протипоказання, – зазначив Стефанчук на брифінгу.

Він уточнив, що постанову напрацював Комітет ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Однак Стефанчук виступає за те, щоб документ набув чинності не одразу, а був передбачений перехідний період. Для цього документ можуть розглянути, наприклад, у п’ятницю, аби він почав діяти з наступного пленарного тижня.

Під час сьогоднішнього засідання погоджувальної ради фракцій голова профільного комітету Михайло Радуцький поінформував, що введення в дію постанови планують відтермінувати більш ніж на тиждень. Цей термін використають для забезпечення апарату Верховної Ради зчитувальними пристроями, які має надати Міністерство цифрової трансформації.

В Україні станом на 18 жовтня підтвердили за добу 9 524 випадки інфікування коронавірусом. Серед них – 790 дітей та 122 медпрацівники.

Із 18 жовтня ще чотири області України перейшли до червоної зони епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу: Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Одеська. А 15 жовтня до червоної зони потрапила Херсонська область.

У МОЗ України заявили, що червону зону в майбутньому можуть запровадити і в інших областях.