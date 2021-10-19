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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 19 жовтня

верховна рада

У вівторок, 19 жовтня, о 10.00 розпочнеться чергове засідання Верховної Ради. За онлайн-трансляцією можна спостерігати на сайті Факти ICTV.

На порядку денному два важливих питання – обрання першого заступника для спікера парламенту Руслана Стефанчук і голосування за скасування ухваленого закону про олігархів.

На цю посаду претендують глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко та нардеп від фракції Європейська солідарність Софія Федина.

Сьогодні народні обранці також мають вирішити долю ухваленого 23 вересня закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

У Раді зареєстровано 12 проектів постанов щодо його скасування. Якщо за жодну з них не набереться достаття кількість голосів, це розблокує підписання документу і подальше набуття чинності.

Читайте
Скасування або розблокування закону про олігархів: порядок денний Ради на 19 жовтня

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