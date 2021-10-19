Винуватцем збройного конфлікту на українському Донбасі є Російська Федерація, адже саме вона розпочала агресію.

Про це заявив на брифінгу в Києві міністр оборони США Ллойд Остін.

– Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну. І Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України, – наголосив очільник Пентагону.

Він нагадав, що під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона американський лідер Джо Байден запевнив, що підтримка суверенітету України з боку США є непохитною.

– Ми засуджуємо окупацію Криму і закликаємо Росію зупинити війну на Сході, зупинити дестабілізацію на Чорному морі та вздовж кордонів з Україною. А також зупинити кібератаки проти США, наших союзників і партнерів, – зазначив Остін.

Він запевнив, що Вашинотон має намір зміцнювати стратегічне партнерство з Україною в сфері оборони і в подальшому надавати підтримку нашій країні.

Остін уточнив, що з 2014 року США виділили понад 2,5 млрд долларів для Збройних сил України.