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Валентина Летяк |

Скасування або розблокування закону про олігархів: порядок денний Ради на 19 жовтня

Верховна Рада

З 19 до 22 жовтня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. У вівторок нардепи повернуться до питання обрання першого заступника спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Друге питання порядку денного 19 жовтня – скасування рішення Верховної Ради від 23 вересня про ухвалення у другому читанні та в цілому проекту закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Щодо цього документу зареєстровано 12 проектів постанов.

Стефанчук сподівається, що це дозволить розблокувати підписання законопроекту.

На друге читання винесено зміни до деяких законів (№5459-1) щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції, а також – щодо окремих питань діяльності Національного банку України (№5850).

Серед інших питань другого читання – законопроект про внесення зміни до статті 3 закону Про публічні закупівлі щодо закупівлі юридичних послуг Нацбанком України (№5852), а також зміни до статті 33 Бюджетного кодексу щодо уточнення інформації, яка подається НБУ для складання Бюджетної декларації (№5853).

У першому читанні парламент має розглянути два альтернативні законопроекти щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

На засіданні парламенту 8 жовтня на посаду першого заступника спікера були висунуті дві кандидатури: голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко та Софія Федина – нардеп від фракції Європейська солідарність.

Того дня народні обранці затвердили регламент розгляду цього кадрового питання, але часу для його обговорення вже не вистачило.

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