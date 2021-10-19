Стефанчук скликає на 21 жовтня позачергове засідання Ради

На вимогу президента голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання на четвер, 21 жовтня, позачергового пленарного засідання. Воно відбудеться після основного, орієнтовно о 16.00.

На порядку денному – 14 питань, які просить розглянути Володимир Зеленський.

Серед них – законопроект про енергоефективність (№4507), зміни до закону про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії щодо розвитку високоефективної когенерації (№4527), внесення змін до закону про альтернативні види палива щодо виробництва біоетанолу (№5464), сприяти поглибленню євроінтеграції України.

А ще – кілька питань ратифікації угод, зокрема меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо конфіденційності та забезпечення збереження інформації (№0075).