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Факти / Україна / Політика
Юлія Соколова |

Жодна третя країна не може впливати на вступ України до НАТО – голова Пентагону

Ллойд Остін та Андрій Таран

Жодна третя країна, яка не є членом НАТО, не має права впливати на євроатлантичний курс України та не може блокувати вступ нашої країни до Альянсу.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін під час спільного брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном у Києві, коментуючи реакцію Москви на можливість членства України в НАТО.

– Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО. Україна, як я вже зазначив, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання, – наголосив Остін.

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Фото: Міноборони

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