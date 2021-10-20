Держбюджет-2022: комітет Ради наполягає на збільшенні доходу та перегляді макропрогнозу

Комітет Верховної Ради має намір збільшити дохідну частину державного бюджету України на 2022 рік та переглянути макропрогноз.

Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, є декілька зауважень до держбюджету на наступний рік.

– Те, що зараз розглядають як перше читання бюджету — це не текст бюджету, а висновки бюджетного комітету до проекту. Загалом депутати подали понад 3 тис. поправок. Комітет врахував 1,5 тис. поправок у своїх висновках, – зазначив він.

Гетманцев наголосив, що Міністерство економіки України створило проект держбюджету на 2022 рік на основі травневого макропрогнозу.

– Ці цифри змінюються з огляду на ситуацію з коронавірусом. Сьогодні ми можемо говорити про потенціал бюджету до 80 млрд дохідної частини. Це означає, що номінальний ВВП необхідно збільшити на 230 млрд грн, – вважає голова комітету Верховної Ради.

Засідання Верховної Ради

Сьогодні, 20 жовтня, народні депутати Верховної Ради зібралися на засідання, щоб обговорити низку важливих питань та законопроектів. Серед них – розгляд проекту державного бюджету України на 2022 рік.

На порядку денному: регулювання праці домашніх працівників, спрощене набуття громадянства іноземцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності України, підсудності справ Верховному Суду та інші.