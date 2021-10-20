Президентський рейтинг нинішнього глави держави Володимира Зеленського знижується і зараз становить менш ніж 25%. Про це свідчать дані всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, якби перший тур президентських виборів відбувався вже найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 24,7% респондентів (серед тих, хто планує проголосувати і визначився з вибором).

Станом на середину вересня цього року рівень підтримки глави держави становив 33,3%. Відтак, за місяць рейтинг знизився більш ніж на 8%.

У першому турі президентських виборів 2019 року за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців.

На другому місці зараз знаходиться п’ятий президент України Петро Порошенко, за якого готові віддати голоси 15,6% опитаних (серед тих, хто визначився з вибором). У вересні рівень підтримки політика становив 16,8%, а в першому турі виборів 2019 року за нього проголосували 15,95% виборців.

Третє місце в свіжому президентському рейтингу займає лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко. За неї зараз готові проголосувати 12,2% українців (серед тих, хто визначився). У вересні підтримка Тимошенко становила 10,3%.

Далі в рейтингу йде один із лідерів Опозиційної платформи – За життя Юрій Бойко з 9,4% підтримки респондентів. З вересня рівень підтримки політика практично не змінився (було 9,5%).

На п’ятій позиції – колишній голова Служби безпеки та лідер партії Сила і честь Ігор Смешко з 7,8% підтримки опитаних. У вересні його підтримували 8,7% українців.

Далі йде колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, за якого зараз готові проголосувати 7,1% респондентів. Із червня рейтинг політика зріс більш ніж удвічі (з 3,1%).

Інші кандидати наразі мають нижчу підтримку.

Опитування КМІС проводилося впродовж 15-18 жовтня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом було опитано 1200 респондентів віком від 18 років, які мешкають у всіх регіонах України (окрім окупованих територій Донбасу та Криму).

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що ще нічого не вирішив щодо балотування на другий президентський термін.

А на початку вересня цього року Зеленський, відповідаючи на запитання, чи планує йти на другий президентський термін, зазначив, що хотів би виконати обіцянки, які давав українцям за першу каденцію. Президент уточнив, що поки нікуди не балотується.