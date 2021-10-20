Росія офіційно визнала участь своїх громадян у війні на Донбасі – Україна в ТКГ

Міністерство закордонних справ Росії офіційно визнало участь громадян РФ у війні на Донбасі.

Про це повідомила українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ), посилаючись на коментар представника МЗС Росії Марії Захарової щодо затримання в Україні громадянина РФ.

Зокрема, вона повідомила, що 13 жовтня на лінії зіткнення на Донбасі українські військовослужбовці затримали представника Луганська в Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) Косяка, який виявився росіянином.

Тепер МЗС Росії вимагає, щоб до затриманого допустили російських консульських працівників.

У ТКГ зазначили, що вітають російських представників з цим мужнім кроком, адже визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко. Оскільки від початку війни на Донбасі Росія заперечувала свою присутність на тимчасово окупованих територіях.

Війна на Донбасі розпочалася у квітні 2014 року. Проросійські бойовики за підтримки російських військових захопили низку міст на Сході України і оголосили на окупованих територіях встановлення так званих Луганської і Донецької народних республік.

Тоді українська влада заявила, що на Донбасі починається широкомасштабна антитерористична операція із залученням Збройних сил України.

У березні 2014 року Росія окупувала український Крим. На території півострова відбувся так званий референдум про його статус. За результатами опитування Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на так званому референдумі.

Попри численні докази причетності Росії до війни, офіційно вона не визнає факту свого вторгнення в Україну.

Джерело: Українська делегація в ТКГ, МЗС Росії