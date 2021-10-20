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Валентина Летяк |

Зеленський: Чорне море і Крим – це не власність однієї людини

Володимир Зеленський

Повернення Чорного і Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства повинні стати пріоритетом світової спільноти, заявив президент Володимир Зеленський під час відвідування Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби у Черкаській області.

– Вкотре разом із нашими друзями, міжнародними партнерами, ми вказали, що Чорне море і наш український півострів Крим – це не власність однієї людини. Це міжнародно визнані території і кордони нашої незалежної України. Повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світової спільноти, – сказав глава держави.

За його словами, спільні міжнародні навчання Sea Breeze, Cossack Mace, Rapid Trident і Joint Efforts продемонстрували, що українські прикордонники професійно та злагоджено виконують завдання на одному рівні із найкращими військовими Європи та світу.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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