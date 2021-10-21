У четвер, 21 жовтня, відбудеться два засідання Верховної Ради – чергове та позачергове, скликане спікером парламенту Русланом Стефанчуком на вимогу президента Володимира Зеленського.

У порядку денному чергового засідання кілька питань першого та другого читання.

Зокрема, планується розгляд у першому читанні:

законопроекту №5719 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів;

зміни до деяких законів щодо доступу до технічних умов та їх оприлюднення (№4524);

проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сприяння розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (№5379);

проект закону про правотворчу діяльність (№5707).

Питання другого читання:

внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№5600);

проект закону про медіацію (№3504);

зміни до деяких законодавчих актів щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (№2553);

внесення змін до закону Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами (№4542).

На позачерговому засіданні парламент має розглянути 14 законопроектів, які важливі для євроінтеграції України, а також питання ратифікації кількох міжнародних угод.

Серед них – про енергетичну ефективність, про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії, зміни до закону Про альтернативні види палива щодо розвитку виробництва біоетанолу тощо.