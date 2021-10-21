Рада не встигне прийняти держбюджет на 2022 рік у першому читанні 22 жовтня, тому що є ще правки від кількох фракцій, але це реально 2 листопада.

Про це заявив на брифінгу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Тому я так оптимістично думаю, що це може бути наступного вівторка пленарного тижня, – зазначив політик.

А наступний пленарний тиждень починається 2 листопада.

Стефанчук запевнив, що головний кошторис країни розглядається в повній відповідності з процедурою регламенту, і кожен народний депутат має можливість висловитися.

20 жовтня Верховна Рада прийняла за основу закон України про державний бюджет на 2022 рік (№6000).

Потім нардепи повинні проголосувати його в першому читанні. І третє голосування – у другому читанні.