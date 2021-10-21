Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 21 жовтня

У четвер, 21 жовтня, о 10.00 відбудеться чергове пленарне засідання Верховної Ради, а після його завершення, орієнтовно о 16.00, – позачергове, скликане на вимогу президента. За онлайн-трансляцією обох засідань можна спостерігати на сайті Факти ICTV.

Нардепи мають розглянути у першому читанні зміни до Бюджетного кодексу щодо зарахування акцизу з реалізації тютюнових виробів, а також законопроект щодо розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У другому – законопроект щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії та зміни до закону Про реабілітацію осіб з інвалідністю.

На позачерговому засіданні Рада розгляне 14 законопроектів, які важливі для євроінтеграції України, а також питання ратифікації кількох міжнародних угод.