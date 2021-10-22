Рада переголосує закон про олігархів, щоб усунути неточності – Корнієнко

Наступного пленарного тижня, з 2 до 5 листопада, Верховна Рада, ймовірно, переголосує закон про так званих олігархів, щоб усунути виявлені неточності або суперечності.

Про це заявив на брифінгу перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За його словами, відповідно до регламенту парламенту, у даному випадку необхідно застосувати процедуру переголосування.

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки надасть висновки, що в ухваленому законі про олігархів є певні редакційні неточності, пояснив він.

А потім спікер парламенту Руслан Стефанчук пропонуватиме у сесійній залі переголосувати їх, і це може відбутися наступного пленарного тижня.

Рада 23 вересня ухвалила законопроект №5599 про олігархів голосами 279 нардепів.

Документ передбачає створення Реєстру олігархів. Особу вважатимуть олігархом, якщо вона має політичне життя, впливає на ЗМІ, є власником об’єкту господарювання, а вартість її активів перевищує 1 млн прожиткових мінімумів.

Проте після ухвалення в документі виявили поправки, які суперечать одна одній. Зокрема, статус олігарха мали визначати два абсолютно різні органи: Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Рада національної безпеки і оборони України (РНБО).