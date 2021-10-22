22 жовтня Верховна Рада проведе чергове пленарне засідання. Традиційно воно розпочнеться о 10.00 з години запитань до уряду.

Далі депутати розглянуть важливі законопроекти. Які саме закони розгляне Рада 22 жовтня 2021 року – дивіться порядок денний у матеріалі.

Засідання Верховної Ради 22.10.2021 – порядок денний

У п’ятницю, 22 жовтня, Рада розгляне проект постанови про додаткові заходи для протидії поширенню коронавірусу №6154.

Документ пропонує заборонити вхід у будівлю парламенту працівникам апарату, помічникам нардепів та іншим відвідувачам без сертифіката про вакцинацію, негативного результату тесту або довідки про одужання від коронавірусу.

У першому читані депутати серед іншого розглянуть такі законодавчі ініціативи:

Законопроект №4622 про внесення змін до деяких законів щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції.

Проект закону №5417, який пропонує запровадити безоплатну медико-психологічну реабілітацію для поліцейських в закладах охорони здоров’я МВС. Йдеться про правоохоронців, які брали участь у бойових діях на сході України або виконували завдання з подолання наслідків надзвичайних ситуацій, припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень.

в закладах охорони здоров’я МВС. Йдеться про правоохоронців, які брали участь у бойових діях на сході України або виконували завдання з подолання наслідків надзвичайних ситуацій, припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень. Внесення змін до закону про всеукраїнський референдум щодо підписних електронних даних (№5802).

Проект закону про ринок деревини (4197, 4197-д, 4197-1).

Проект закону про поштовий зв’язок (4353, 4353-2, 4353-2).

Внесення змін до закону про зовнішньоекономічну діяльність щодо вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (4620).

У другому читані очікується розгляд, зокрема, таких законів:

Законопроект №5123-1, який пропонує встановити відповідальність за продаж лікарських засобів малолітнім особам.

малолітнім особам. Проект закону про фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (№3205-2).

Внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні (3415).

Проект закону про хмарні послуги (2655).

Внесення змін до деяких законів щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (5542-1).