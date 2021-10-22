У п’ятницю, 22 жовтня, Верховна Рада проведе чергове пленарне засідання. Розпочнеться воно о 10.00 з години запитань до уряду. 22 жовтня на засіданні депутати розглянуть низку важливих законодавчих ініціатив. Онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради 22 жовтня 2021 року дивіться на Фактах ICTV.

Засідання Верховної Ради 22.10.2021 – онлайн-трансляція

На засіданні 22 жовтня 2021 року депутати розглянуть низку законопроектів. Також на розгляді буде постанова №6154 щодо протидії поширенню коронавірусу.

Документ передбачає запровадження обмежень на вхід у будівлю Верховної Ради. Пропонується дозволити вхід лише за наявності сертифікату про вакцинацію, негативного тесту на Covid-19 або довідки про одужання.

Також депутати розглянуть у другому читанні законопроект №5123-1, який пропонує запровадити відповідальність за продаж лікарських засобів дітям.

У першому читанні серед іншого на розгляді буде закон №5417 щодо внесення змін у закон про Національну поліцію. Пропонується запровадити безкоштовну медико-психологічну реабілітацію для правоохоронців.

Йдеться про поліцейських, які брали участь у військових діях на сході України, у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій чи припинення масових заворушень. Детальніше про порядок денний Ради на 22 жовтня 2021 читайте у матеріалі.

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