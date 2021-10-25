Нещодавно президент РФ Володимир Путін отримав кілька сигналів, які змусили Москву говорити про найгірший для неї сценарій – членство України в НАТО. Для Росії – це червона лінія, після якої вона почне активно діяти, зокрема, на Донбасі.

Але чи справді Україна незабаром вступить у НАТО та чому ця перспектива так лякає Кремль? Генеральний секретар Альянсу наголошує на тому, що їхні стосунки із РФ не були на такій критичній точці ще із часів Холодної війни.

Тому не дивно, що нині у Європі проводяться масштабні військові навчання із використанням ядерної зброї. Також НАТО розглядає Україну, як стратегічного партнера через доступ до Чорного моря.

В Альянсі офіційно заявили, що враховуючи погіршення безпеки в Європі, надійний та єдиний ядерний щит грає вирішальну роль. Усе це робиться для того, щоб у разі початку ядерної війни, зекономити дорогоцінні секунди.

На тлі навчань у Європі, до України приїхав міністр оборони США Ллойд Остін. Глава Пентагону проінспектував виділення американської військової допомоги на українську оборону, про яку домовилися Байден із Зеленським.

Він заявив, що двері НАТО відкриті для України. Ці слова адресувалися Києву, але було важливо, щоб їх почули й в Москві. Путін відреагував блискавично.

– Завтра під Харковом ракети з’являться, що нам з цим тоді робити? Не ми ж туди ліземо зі своїми ракетами, нам під ніс їх засовують. Звичайно, це проблема, – сказав глава РФ.

Ніяких ракет НАТО у Харкові звісно немає, але для Путіна – це зручний привід виправдати подальшу агресію і ще раз застерегти Альянс і Київ від необдуманих кроків щодо нашого членства. Тому аналітики вважають заяви про відкриті двері скоріше ритуальними, щоб вкотре заспокоїти Київ та подратувати Москву.

Але на тлі цього процесу усе сильніше загострюються ядерні кути по лінії Москва-Вашингтон. Нині експерти оцінюють вірогідність такої війни набагато вище, аніж у попередні три десятиліття. Причина – вихід США та Росії з угоди про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Ці ракети найбільш небезпечні для світу, адже здатні доставити ядерний боєзаряд до цілі протягом кількох хвилин і не лишають противнику шансів відбити удар.