Помилки у санкційних списках РНБО могли зробити за хабар $100-300 тис. – Арахамія

Помилки в санкційних списках РНБО могли допустити навмисно за хабарі. Таке припущення висловив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
За його словами, за начебто кожну таку технічну неточність пропонували від $100 тис. до 300 тис.
– Є пояснення. Різні люди говорять, що до них приходили корумповані співробітники правоохоронних органів і пропонували від $100 тис. до $300 тис. – за винагороду – припуститися помилки, щоб вони могли спокійно переміщатися за кордон і не мати проблем. Просто продавали цей список, от і все, – заявив Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів.
Крім того, голова фракції Слуга народу додав, що не вірить у випадковість помилок.
15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що до санкційних списків контрабандистів і злодіїв у законі помилково внесли 108 осіб. Зокрема, йдеться про те, що було зроблено помилки у їхніх даних.
До прикладу, помилки були у написанні прізвищ та імен латинськими літерами, дат народження підсанкційних громадян тощо.
Пізніше Олексій Данілов повідомив, що усі неточності виправили. Причетні до цього інциденту співробітники Міністерства внутрішніх справ були покарані.
Джерело: Україна 24