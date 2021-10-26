Помилки у санкційних списках РНБО могли зробити за хабар $100-300 тис. – Арахамія

Помилки в санкційних списках РНБО могли допустити навмисно за хабарі. Таке припущення висловив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, за начебто кожну таку технічну неточність пропонували від $100 тис. до 300 тис.

– Є пояснення. Різні люди говорять, що до них приходили корумповані співробітники правоохоронних органів і пропонували від $100 тис. до $300 тис. – за винагороду – припуститися помилки, щоб вони могли спокійно переміщатися за кордон і не мати проблем. Просто продавали цей список, от і все, – заявив Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів.

Крім того, голова фракції Слуга народу додав, що не вірить у випадковість помилок.

15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що до санкційних списків контрабандистів і злодіїв у законі помилково внесли 108 осіб. Зокрема, йдеться про те, що було зроблено помилки у їхніх даних.

До прикладу, помилки були у написанні прізвищ та імен латинськими літерами, дат народження підсанкційних громадян тощо.

Пізніше Олексій Данілов повідомив, що усі неточності виправили. Причетні до цього інциденту співробітники Міністерства внутрішніх справ були покарані.

Джерело: Україна 24