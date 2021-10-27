Україна очолить стратегію ЄС для Дунайського регіону – Кулеба

27 жовтня Словаччина передасть Україні головування у стратегії ЄС для Дунайського регіону на 2022 рік.

Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Стратегія зовнішньополітичної діяльності України утверджує нашу державу як активного учасника міжнародної політики. Ми більше не чекаємо, що нас кудись запросать – ми беремо ініціативу на себе. Особливо у власному регіоні, де втілюємо амбітну зовнішню політику та розвиваємо сусідство. І ось конкретне свідчення. Сьогодні Україна офіційно очолить стратегію Євросоюзу для Дунайського регіону на 2022 рік, – заявив міністр.

За його словами, у Братиславі відбудеться урочиста церемонія передачі головування від Словаччини Україні.

– Україна стане першою державою, яка, не будучи членом ЄС, координуватиме діяльність 14 країн басейну річки Дунай та реалізацію стратегічних ініціатив ЄС у регіоні, – пояснив Кулеба.

Дипломат наголосив, що Україна також братиме участь у формуванні регіональної політики Євросоюзу на рівні держав-членів.