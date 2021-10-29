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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Реабілітація буде довгою: Кравчук не повернеться у ТКГ до кінця року

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук може повернутися до роботи у ТКГ уже в наступному році. Зараз він проходить реабілітацію у Німеччині.

Про це повідомив Олексій Арестович – речник української делегації для участі у ТКГ.

В ефірі телеканалу Україна 24 він заявив, що Леонід Кравчук переніс вдалу операцію на серці, але процес відновлення займе багато часу, адже йому вже 86 років.

– Леонід Макарович переніс дуже складну операцію на серці, вона виявилася вдалою. Але період реабілітації, як кажуть його близькі, буде дуже довгий.

Арестович також наголосив, що операція на серці мала високу ймовірність виявитися невдалою. До кінця року його обов’язки виконуватиме Олександр Мережко – заступник голови делегації України для участі у ТКГ.

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) у липні 2020 року. До цього посаду обіймав Леонід Кучма – другий президент.

Леоніда Кравчука прооперували на початку літа. Пізніше прес-секретар політика повідомила, що він перебуває у лікарні.

Нещодавно у ЗМІ почали ширитися чутки про те, що Сергій Льовочкін може стати новим очільником делегації у ТКГ.

Однак перший заступник очільника української делегації у ТКГ Олексій Резніков спростував цю інформацію. Він зауважив, що найближчим часом змін у ТКГ не передбачається.

Фото: УНІАН

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