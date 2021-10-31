Розмова Зеленського та Санду: Україна готова допомагати Молдові в енергобезпеці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Молдови Маєю Санду. Глави держав обговорили різні теми, серед яких найголовнішою стала енергетична безпека.

Зокрема, під час розмови політики охарактеризували можливі напрями подальшої співпраці для запобігання кризових ситуацій у сфері енергетики.

Зеленський наголосив про готовність України надалі допомогати Молдові щодо питань належного постачання газу та електроенергії.

Для цього лідери держав домовилися найближчим часом провести необхідні консультації на рівні міністрів енергетики України та Молдови.

Санду подякувала Зеленському за допомогу під час енергетичної кризи у Молдові, зокрема, йдеться про постачання Україною енергоносіїв.

Крім того, політики обговорили питання двостороннього співробітництва, наприклад, реалізацію проекту будівництва мосту через Дністер.

Зеленський обговорив з Санду взаємодію у сфері європейської інтеграції, наголосивши на необхідності проведення результативного саміту Східне партнерство, запланованого на грудень 2021 року.