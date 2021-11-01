На годину запитань до уряду, яка відбудеться у Верховній Раді в п’ятницю, 5 листопада, запросили міністра енергетики Германа Галущенка. Таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні депутатських фракцій ВР.

Із пропозицією щодо Галущенка виступив перший віце-спікер Олександр Корнієнко. Він зазначив, що зараз надходять тривожні сигнали з енергетичного ринку, а тому варто заслухати голову Міненерго.

Як наголосила під час засідання віце-спікер Олена Кондратюк, Росія все частіше використовує газ як політичну зброю проти України та Європи. Також точаться дискусії щодо можливості відновлення імпорту енергії з РФ та Білорусі.

– Ми бачимо повідомлення про те, що Росія зупиняє поставку енергетичного вугілля в Україну. Ми повинні чітко розуміти, як зараз відстоюються національні інтереси України в енергетиці. Як влада захищатиме нашу енергетичну безпеку, як Україна буде диверсифікувати джерела поставки енергоносіїв, чи достатньо нам запасів газу та вугілля. І як виконується меморандум між урядом та місцевим самоврядуванням про недопущення зростання тарифів на комунальні послуги для населення, – заявила Кондратюк.

Відтак, темою доповіді Германа Галущенка в Раді 5 листопада буде забезпечення енергоносіями паливно-енергетичного сектору та житлово-комунального господарства в Україні під час опалювального сезону.

– Була внесена пропозиція про те, щоб провести годину запитань до уряду: Про стан забезпечення паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України енергетичними ресурсами на період опалювального сезону 2021-2022 років. І запросити міністра енергетики, – оголосив спікер ВР Руслан Стефанчук.

Цю пропозицію підтримали інші учасники засідання погоджувальної ради фракцій.

У жовтні цього року через нестачу палива в Україні простоювали 20 енергоблоків теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей. На їхніх складах вугілля було вчетверо менше, ніж передбачав затверджений Міністерством енергетики план.

Днями голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що з 1 листопада Росія припиняє постачання в Україну енергетичного вугілля.

Водночас голова уряду Денис Шмигаль запевняв, що Україна повністю готова до опалювального сезону, тому вся країна взимку буде з теплом.