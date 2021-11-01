Патрульні склали протокол на нардепа Киву: що сталося

Автомобіль народного депутата від фракції Опозиційна платформа За життя Іллі Киви зупинили за порушення правил дорожнього руху.

За даними патрульної поліції, автомобілі Toyota та Mercedes рухалися у крайній лівій смузі за двох вільних правих на Столичному шосе. Цим вони порушили ПДР, однак на вимогу поліцейських зупинитися, водії не відреагували.

Патрульним вдалося зупинити автомобілі шляхом переслідування. За кермом одного з них перебував нардеп Кива.

Правоохоронці з’ясували, що державний номерний знак на автомобіль Toyota не відповідає реєстраційним документам.

У прес-службі не зазначають, яке саме авто належить нардепу, але у його декларації за 2020 рік вказаний автомобіль Toyota. Щоправда, іномарка зареєстрована на його брата, а Кива нею нібито безкоштовно користується.

Інспектори склали на водія Toyota три адміністративні матеріали:

за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП);

за невідповідність ДНЗ реєстраційним документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУпАП);

за керування автомобілем без документів, оскільки водій їх не пред’явив (ч. 1 ст. 126 КУпАП).

Водій Mercedes відбувся протоколом за те, що не зупинився на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП). Після цього патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Нещодавно проти Іллі Киви відкрили два кримінальні провадження. Одне через стрілянину з автомата у публічному місці.

Інша справа – за державну зраду, оскільки нардеп опублікував відео, де він вітає з Днем народження президента РФ Володимира Путіна. Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що наразі проти нардепа розслідується низка проваджень.