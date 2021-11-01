Сергій Кострійчук може стати новим нардепом, якщо народну депутатку від Слуги народу Ірину Верещук Верховна Рада призначить міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій замість Олексія Резнікова, який 1 листопада написав заяву про звільнення.

Що відомо про Сергія Кострійчука

Народився 7 червня 1985 року, має вищу освіту – закінчив економічний факультет Національного університету державної податкової служби України та юридичний факультет Національного авіаційного університету.

За заними ЦВК, на момент балотування в нардепи, тобто влітку 2019 року, тимчасово не працював і проживав у селищі Теплик Теплицького району Вінницької області.

Партія Слуга народу взяла його до виборчого списку під №140.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, Кострійчук й досі є помічником на громадських засадах голови партії Слуга народу, першого віце-спікера Олександра Корнієнка.

За даними Чесно, Кострійчук – засновник та голова ГО Слуги народу.

Він також працював юристом у Міністерстві аграрної політики, Украгролізингу та в інших комерційних структурах на відповідній посаді.

1 листопада заяву про звільнення за власним бажанням написав Олексій Резніков – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Фото: Чесно