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Валентина Летяк |

Помічник Корнієнка: хто стане нардепом, якщо Верещук призначать міністром

Сергій Кострійчук

Сергій Кострійчук може стати новим нардепом, якщо народну депутатку від Слуги народу Ірину Верещук Верховна Рада призначить міністром із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій замість Олексія Резнікова, який 1 листопада написав заяву про звільнення.

Що відомо про Сергія Кострійчука

Народився 7 червня 1985 року, має вищу освіту – закінчив економічний факультет Національного університету державної податкової служби України та юридичний факультет Національного авіаційного університету.

За заними ЦВК, на момент балотування в нардепи, тобто влітку 2019 року, тимчасово не працював і проживав у селищі Теплик Теплицького району Вінницької області.

Партія Слуга народу взяла його до виборчого списку під №140.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, Кострійчук й досі є помічником на громадських засадах голови партії Слуга народу, першого віце-спікера Олександра Корнієнка.

За даними Чесно, Кострійчук – засновник та голова ГО Слуги народу.

Він також працював юристом у Міністерстві аграрної політики, Украгролізингу та в інших комерційних структурах на відповідній посаді.

1 листопада заяву про звільнення за власним бажанням написав Олексій Резніков – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Фото: Чесно

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