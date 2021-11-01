Позачергове засідання Верховної Ради 2 листопада: що розглянуть нардепи

У вівторок, 2 листопада, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання, присвячене розгляду низки соціальних і медичних питань. Відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Скликання позачергового засідання ВР ініціював президент Володимир Зеленський. Воно відбудеться 2 листопада о 16:00.

У порядку денному засідання – 13 питань, частина з яких присвячена питанням протидії Covid-19 та медицини. Це, зокрема:

• проект постанови про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (№ 6154); цим документом пропонується впускати до Верховної Ради лише вакцинованих проти коронавірусу осіб (або тих, хто має Covid-тест);

• законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за підробку документів, які стосуються проведення профілактичних щеплень (№ 6084);

• законопроект про вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (№ 5873);

• законопроект про внесення змін до закону України Про лікарські засоби щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання (№ 6121); йдеться, зокрема, і про реєстраціє ліків проти коронавірусу.

Також до розгляду запропоновано низку документів, які стосуються соціальної, економічної та судової сфер:

• проект закону щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (№ 6197);

• законопроект щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (№ 5230);

• законопроект щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності України (№ 5630);

• проект закону щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (№ 5067);

• законопроект про зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (№ 5719);

• проект закону, який стосується вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (№ 5694);

• законопроект про внесення змін до закону Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні (№ 4542);

• проект закону про вдосконалення регулювання фінансування діяльності політичних партій в Україні (№5253-1);

• законопроект про запровадження на ринку природного газу нового обліку та розрахунків (№2553).

Рада завтра збереться на позачергове засідання: у порядку денному – Covid-питання / 2 фотографии

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозував, що нардепи можуть прийняти у першому читанні держбюджет на 2022 рік на засіданні 2 листопада.

Головний фінансовий документ країни Рада ухвалила за основу 20 жовтня.