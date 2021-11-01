Російська Федерація маніпулювала, маніпулює й маніпулюватиме потоками газу задля шкідливих політичних цілей.

Таким чином голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко відреагував на заяву Білого дому за результатами зустрічі президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Ангели Меркель 30 жовтня.

– Ми переконували й продовжуємо переконувати США, що найкращий варіант дій з їхнього боку в такій ситуації – накласти санкції на оператора Північного потоку-2 до тих пір, поки РФ не припинить це робити, – зауважує Юрій Вітренко.

Далі очільник Нафтогазу наводить приклади, як упевнитись, що РФ припинила маніпулювати потоками газу.

Одним із маркерів, на його переконання, буде те, що точки передачі газу європейським компаніям будуть перенесені на кордон Україна-РФ.

– Коли Газпром втратить де-факто монополію на експорт газу через трубопроводи, коли буде розблокований експорт газу з Центральної Азії, коли всі побачать, що це не Путін, а багато різних європейських компаній можуть самі обирати маршрути транспортування газу від кордону РФ до ЄС, – перераховує Юрій Вітренко.

За його словами, ці пункти і є тими європейськими правилами, на відповідність яким мають перевіряти оператора Північного потоку-2 під час сертифікації.

Однак, стверджує Юрій Вітренко, Газпром, який на 100% володіє та контролює оператора Північного потоку-2, не відповідає цим правилам.

30 жовтня президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Ангела Меркель та віце-канцлер Олаф Шольц у кулуарах саміту G20 у Римі констатували, що Сполучені Штати Америки та Німеччина повинні продовжувати співпрацю задля підтримки України та забезпечення енергетичної безпеки в Європі.

Зокрема, президент США наголосив, що важливо гарантувати, що Росія не зможе маніпулювати потоками природного газу у шкідливих політичних цілях.

21 липня було оприлюднено текст угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу Північний потік-2.

У документі Вашингтон та Берлін запевнили в підтримці суверенітету, територіальної цілісності України та її європейського шляху, а також поклали на Росію відповідальність за агресію і деструктивні дії.

Зокрема, Німеччина пообіцяла ініціювати нові санкції, якщо Росія спробує використовувати газ як зброю або робитиме агресивні кроки проти України.

Джерело: Юрій Вітренко

Фото: Юрій Вітренко