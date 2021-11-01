Фракція Слуга народу підтримала висунення Ірини Верещук на посаду віце-прем’єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нардепи також вирішили, що після голосування про призначення Верещук міністром народним депутатом замість неї стане Сергій Кострійчук – №140 у виборчому списку партії.

– Сергій Кострійчук у нашій команді з вересня 2018 року. На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член Вищої Ради партії, у 2021 – голова Контрольно-ревізійної комісії, – розповіла спікер Слуги народу Юлія Палійчук.

З 2019 року Верещук – народний депутат Верховної Ради ІХ скликання. Вона перебуває у складі Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також очолює Підкомітет з державної безпеки та оборони.

До речі, ще влітку, Верещук заявляла, що готова стати міністром оборони, якщо запропонують таку посаду, проте сьогодні на заданні фракції СН погодила призначення новим міністром оборони Олексія Резнікова, який 1 листопада написав заяву про звільнення з посади віце-прем’єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.