У листопаді Верховна Рада України може працювати в форматі пленарних засідань три тижні поспіль.

Про це заявив сьогодні на погоджувальній раді депутатських фракцій і груп спікер ВР Руслан Стефанчук. Він уже ініціював відповідні зміни до календарного плану сесії.

У разі їх затвердження нардепи працюватимуть у режимі засідань з 16 листопада по 3 грудня (тобто три тижні поспіль).

– Я хотів би відреагувати на пропозицію деяких фракцій та груп про те, щоб змінити календарний план засідань. Щоб наступного тижня зробити роботу в округах, а далі три підряд пленарні тижні, щоб ми могли розглянути важливі питання, які вже накопичилися в комітетах, – зазначив Стефанчук.

Він дав доручення регламентному комітету ВР внести для обговорення відповідний проект постанови.

На брифінгу після погоджувальної ради Стефанчук пояснив, що законопроекти накопичилися через затяжний бюджетний процес. Йдеться про розгляд у першому читанні проекту державного бюджету на 2022 рік, який тривав протягом кількох днів і ще не завершився.

– У зв’язку з тим, що фактично тиждень ми проводили в бюджетному процесі, законопроекти накопичувалися, була внесена пропозиція додати ще один додатковий пленарний тиждень, який ми можемо організувати через два тижні – там у нас була робота з виборцями. Зробимо три пленарні тижні підряд, – розповів спікер парламенту.

Згідно з чинним календарним планом роботи ВР, нардепи наступного тижня (8-12 листопада) мали працювати в комітетах і фракціях; з 16 по 19 листопада заплановані пленарні засідання; а 22-26 листопада – робота з виборцями (саме цей тиждень і хочуть зробити пленарним).

У вівторок, 2 листопада, Верховна Рада збереться на позачергове засідання, присвячене розгляду соціальних і медичних питань. Засідання ініціював президент Володимир Зеленський. У порядку денному – 13 питань, частина з яких присвячена питанням протидії Covid-19.

Фото: Верховна Рада