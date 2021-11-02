Довибори в Раду: хто лідирує у Херсонській та Черкаській областях

Центральна виборча комісія опрацювала 99,4% протоколів зі 184-го округу в Херсонській області та 80,14% протоколів зі 197-го округу в Черкаській області.

Цими вихідними там проходили проміжні вибори народних депутатів до Верховної Ради. Згідно з підрахунком голосів, на окрузі №184 перемагає представник партії Слуга народу Сергій Козир.

Його підтримали 64,59% виборців. На другому місці з результатом 14,29% – представник від Європейської солідарності Ігор Йосипенко.

Після підрахунку 80,14% голосів у Черкаській області перемагає представник Слуги народу Віталій Войцехівський з 46,95% підтримки. Друге місце посідає самовисуванець Владислав Голуб, якого підтримали 25,75% виборців.

Довибори до Верховної Ради на двох округах відбувалися, оскільки Ігор Колихаєв, якого на місцевих виборах 2020 року обрали мером Херсона, відмовився від депутатського мандата.

Проміжні вибори у Черкаській області відбулися через те, що нардепа від Слуги народу Олександра Скічка призначили головою Черкаської облдержадміністрації.

Крім того, 31 жовтня вибори відбулися й у Харкові. 1 листопада територіальна виборча комісія повідомила, що Ігор Терехов на виборах мера Харкова набрав 50,66%. За нього проголосували 146 240 виборців.