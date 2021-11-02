Пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 2 листопада, традиційно розпочнеться о 10.00.

Робочий день народні депутати розпочнуть з того, що продовжать розглядати поправи до законопроекту №6000 про державний бюджет України на 2022 рік у першому читанні.

Є на порядку денному законопроекти, присвячені Covid-вакцинації. Зокрема, йдеться про проект постанови № 6154 Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Згідно із документом, під час карантину допуск до приміщень адміністративних будівель парламенту пропонують дозволити лише за наявності:

Covid-сертифіката про щеплення однією або кількома дозами вакцини;

іноземного Covid-сертифіката про вакцинацію;

негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред’явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більш як за 48 годин);

довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).

Нові правила стосуватимуться народних депутатів, працівників апарату Ради, помічників-консультантів нардепів, членів Кабінету міністрів, представників центральних органів виконавчої влади, журналістів та інших відвідувачів.

У другому читанні нардепи планують розглянути законопроект №5600 (про внесення змін до Податкового кодексу України) і законопроект №3205-2 про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.