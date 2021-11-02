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Вікторія Гірко |

Розгляд бюджету-2022 і зміни в Податковий кодекс: порядок денний Ради на 2 листопада

верховна рада

Пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 2 листопада, традиційно розпочнеться о 10.00.

Робочий день народні депутати розпочнуть з того, що продовжать розглядати поправи до законопроекту №6000 про державний бюджет України на 2022 рік у першому читанні.

Є на порядку денному законопроекти, присвячені Covid-вакцинації. Зокрема, йдеться про проект постанови № 6154 Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Згідно із документом, під час карантину допуск до приміщень адміністративних будівель парламенту пропонують дозволити лише за наявності:

  • Covid-сертифіката про щеплення однією або кількома дозами вакцини;
  • іноземного Covid-сертифіката про вакцинацію;
  • негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред’явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більш як за 48 годин);
  • довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).
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Нові правила стосуватимуться народних депутатів, працівників апарату Ради, помічників-консультантів нардепів, членів Кабінету міністрів, представників центральних органів виконавчої влади, журналістів та інших відвідувачів.

У другому читанні нардепи планують розглянути законопроект №5600 (про внесення змін до Податкового кодексу України) і законопроект №3205-2 про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

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