Стан першого президента України Леоніда Кравчука покращується. За прогнозом, найближчим часом він може повністю відновитися.

Про це розповів телеведучий та блогер Дмитро Гордон в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, Кравчук активно цікавиться подіями, які відбуваються в Україні.

– Він почав говорити. Цікавиться подіями в Україні – як справи з пандемією, що відбувається у державі. Місяць, два чи три та все буде повністю добре, – зазначив Гордон.

Влітку 2021 року стало відомо, що стан здоров’я 87-річного першого президента України раптово погіршився. Леонід Кравчук переніс операцію на серці у фаховому центрі Києва.

За даними ЗМІ, він перебував у реанімації під апаратом штучної вентиляції легень. Згодом Кравчука доставили на реабілітацію до Німеччини.

На щастя, стан політика покращився, а вже незабаром він може повністю відновити здоров’я після операції на серці.