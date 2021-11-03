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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Стало відомо про стан першого президента Кравчука, який переніс операцію на серці

Леонид Кравчук

Стан першого президента України Леоніда Кравчука покращується. За прогнозом, найближчим часом він може повністю відновитися.

Про це розповів телеведучий та блогер Дмитро Гордон в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, Кравчук активно цікавиться подіями, які відбуваються в Україні.

– Він почав говорити. Цікавиться подіями в Україні – як справи з пандемією, що відбувається у державі. Місяць, два чи три та все буде повністю добре, – зазначив Гордон.

Влітку 2021 року стало відомо, що стан здоров’я 87-річного першого президента України раптово погіршився. Леонід Кравчук переніс операцію на серці у фаховому центрі Києва.

За даними ЗМІ, він перебував у реанімації під апаратом штучної вентиляції легень. Згодом Кравчука доставили на реабілітацію до Німеччини.

На щастя, стан політика покращився, а вже незабаром він може повністю відновити здоров’я після операції на серці.

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Фото: УНІАН

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