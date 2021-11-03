Верховний суд зупинив провадження у справі щодо відсторонення Тупицького

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду зупинив провадження у справі щодо відсторонення від посади судді Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховного суду. За даними органу правосуддя, Тупицький подавав позов про оскарження указу президента, яким пропонувалося його відсторонення від посади судді терміном на два місяці.

У вівторок, 2 листопада, Касаційний адміністративний суд розглянув справу №9901/43/21 за позовом Тупицького. Колегія суддів заслухала клопотання про зупинення провадження. Зрештою Верховний суд задовольнив позов.

Напередодні Конституційний суд відкрив провадження у справі за поданням нардепів щодо відповідності Конституції указів глави держави, якими відсторонили з посади суддю КСУ Олександра Тупицького.

Навесні 2021 року президент України Володимир Зеленський скасував указ колишнього очільника держави Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ.