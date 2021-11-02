Після тижневої перерви народні депутати зберуться на пленарне засідання у вівторок, 2 листопада, о 10.00.

Засідання Верховної Ради 2.11.2021 – онлайн-трансляція

На порядку денному у них розгляд низки важливих питань. Одне із – проект закону №6000 про державний бюджет України на 2022 рік. Народні депутати продовжать розгляд поправок у першому читанні. Їх залишилось близько 350.

Не менш важливим законопроектом є №5600 (про внесення змін до Податкового кодексу України). Його ще називають ресурсним.

Це податковий проект закону про наповнення бюджету щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Ще однією важливою ініціативою, яку розглянуть нардепи 2 листопада, є законопроект №6154 Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Його автори пропонують, щоб у Верховну Раду пускали лише тих, хто може надати Covid-сертифікат про щеплення однією або кількома дозами вакцини, іноземний Covid-сертифікат про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред’явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більш як за 48 годин) або довідку про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).

У разі ухвалення постанови правила стосуватимуться не лише народних депутатів, а й усіх відвідувачів Верховної Ради.