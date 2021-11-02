Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Засідання Верховної Ради 2 листопада: онлайн-трансляція

Верховна Рада

Після тижневої перерви народні депутати зберуться на пленарне засідання у вівторок, 2 листопада, о 10.00.

Засідання Верховної Ради 2.11.2021 – онлайн-трансляція

На порядку денному у них розгляд низки важливих питань. Одне із – проект закону №6000 про державний бюджет України на 2022 рік. Народні депутати продовжать розгляд поправок у першому читанні. Їх залишилось близько 350.

Не менш важливим законопроектом є №5600 (про внесення змін до Податкового кодексу України). Його ще називають ресурсним.

Це податковий проект закону про наповнення бюджету щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Читайте
Розгляд бюджету-2022 і зміни в Податковий кодекс: порядок денний Ради на 2 листопада

Ще однією важливою ініціативою, яку розглянуть нардепи 2 листопада, є законопроект №6154 Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Його автори пропонують, щоб у Верховну Раду пускали лише тих, хто може надати Covid-сертифікат про щеплення однією або кількома дозами вакцини, іноземний Covid-сертифікат про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред’явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більш як за 48 годин) або довідку про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).

У разі ухвалення постанови правила стосуватимуться не лише народних депутатів, а й усіх відвідувачів Верховної Ради.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка