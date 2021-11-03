Мовний омбудсмен просить перейменувати низку населених пунктів

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь підписав кілька десятків звернень до органів місцевого самоврядування щодо необхідності перейменування низки населених пунктів, щоб привести їх назви у відповідність до стандартів державної мови.

За його словами, згідно з частиною першою ст. 41 мовного закону географічні назви, а також назви скверів, бульварів, вулиць, мостів та інших об’єктів топоніміки населених пунктів виконуються державною мовою.

– До мене надходять численні звернення та повідомлення від громадян, які скаржаться на те, що назви низки населених пунктів носять російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису, – сказав мовний омбудсмен.

Кремінь каже, що таких багато, наприклад, Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ.

Запевняє, що багато з них мали прекрасні історичні назви: Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіль, проте були перейменовані за часів комуністичної влади.

Тому вважає, що необхідно привести географічні назви у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог закону про мову.

– Це сприятиме забезпеченню функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності і національної безпеки, – підсумував мовний омбудсмен.

Фото: Тарас Кремінь