У середу, 3 листопада, о 10.00 розпочнеться чергове засідання Верховної Ради. За онлайн-трансляцією можна спостерігати на сайті Факти ICTV.

Найважливіше питання у порядку денному – голосування за звільнення п’яти членів уряду.

Рада сьогодні відправить у відставку віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, главу Мінекології Романа Абрамовського, першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка, віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та голову Міноборони Андрія Тарана.

1 листопада на засіданні фракції Слуга народу нардепи погодили кандидатури на ці посади: