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Валентина Летяк |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 3 листопада

Верховна Рада

У середу, 3 листопада, о 10.00 розпочнеться чергове засідання Верховної Ради. За онлайн-трансляцією можна спостерігати на сайті Факти ICTV.

Найважливіше питання у порядку денному – голосування за звільнення п’яти членів уряду.

Рада сьогодні відправить у відставку віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, главу Мінекології Романа Абрамовського, першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка, віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та голову Міноборони Андрія Тарана.

1 листопада на засіданні фракції Слуга народу нардепи погодили кандидатури на ці посади:

  • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів – заступник міністра Руслан Стрілець;
  • Міністерство оборони – Олексій Резніков;
  • Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – Ірина Верещук;
  • Міністерство з питань стратегічних галузей – глава митниці Павло Рябікін;
  • Міністерство економіки – заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко.
Читайте
Звільнення міністрів та вихід з угод СНД: порядок денний Ради на 3 листопада

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