У середу, 3 листопада, о 10.00 розпочнеться чергове засідання Верховної Ради. За онлайн-трансляцією можна спостерігати на сайті Факти ICTV.
Найважливіше питання у порядку денному – голосування за звільнення п’яти членів уряду.
Рада сьогодні відправить у відставку віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, главу Мінекології Романа Абрамовського, першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка, віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та голову Міноборони Андрія Тарана.
1 листопада на засіданні фракції Слуга народу нардепи погодили кандидатури на ці посади:
- Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів – заступник міністра Руслан Стрілець;
- Міністерство оборони – Олексій Резніков;
- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – Ірина Верещук;
- Міністерство з питань стратегічних галузей – глава митниці Павло Рябікін;
- Міністерство економіки – заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко.