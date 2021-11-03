У середу, 3 листопада, о 10.00 Верховна Рада збереться на чергове пленарне засіданні. У порядку денному парламенту – кадрові питання, а також кілька важливих законопроектів.

Йдеться про звільнення п’ятьох членів Кабміну. Зокрема, Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Олексія Любченка – з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки, Олексія Резнікова – з посади віце-прем’єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій, Олега Уруського – з посади віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а також Андрія Тарана – з посади міністра оборони.

Окрім того, нардепи мають розглянути у другому читанні зміни до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, а також – до деяких законів щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

Рада планує сьогодні створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів корупції та можливої іншої протизаконної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у Києві під час реалізації інфраструктурних проектів та соціально-економічних програм.

А ще – питання ратифікації, які стосуються виходу України з кількох угод Співдружності Незалежних Держав.

Народні депутати мають призначити позачергові вибори Добропільського міського голови Покровського району Донецької області, встановити межі міста Вугледара Волноваського району Донецької області і перейменувати два населені пункти у Вінницькій та Черкаській областях.