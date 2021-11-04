Біографія Ірини Верещук – новообраної очільниці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, налічує не один рік політичної діяльності.

На цій посаді вона замінила Олексія Рєзнікова, який подав у відставку з цієї посади 1 листопада.

Біографія Ірини Верещук

Ірина Верещук народилася на Львівщині у прикордонному місті Рава-Руська. Там навчалася у місцевій школі-інтернаті.

З 1997 до 2006 року проходила навчання у Військовому інституті при Львівській політехніці на спеціальності Міжнародна інформація (спеціаліст з міжнародної інформації, референт-перекладач, офіцер військового управління тактичного рівня) та на правничому факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Після цього проходила стажування у Секретаріаті Кабміну та була внесена у кадровий резерв працівників.

Ірина Верещук 10 років прослужила у лавах Збройних сил України на офіцерських посадах. Деталей щодо місця служби чи обов’язків немає. Невідомо, чому та коли вона пішла зі служби.

У 2011 році вступила до аспірантури Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України, який закінчила з відзнакою.

2015 року Ірина Верещук отримала наукову ступінь – кандидата наук з державного управління. Її дисертація була на тему організаційно-правових механізмів удосконалення адміністративно-територіального устрою України, спираючись на приклад Польщі.

До 2016 року проходила навчання в Національній школі державного управління ім. Леха Качинського у Варшаві.

Політична кар’єра

Свою політичну кар’єру Ірина Верещук розпочала після звільнення з ЗСУ. З 2007 до 2008 року працювала юристом у міській раді Рави-Руської.

У 2010 році стала заступником голови Жовківської РДА з гуманітарних питань та зовнішньої політики.

30-річна Верещук у жовтні 2010 року була обрана на посаду мера Рави-Руської від партії Сильна Україна Сергія Тігіпка та здобула звання наймолодшої жінки-мера в Україні.

На посаді міського голови Рави-Руської Ірина Верещук заявляла про необхідність децентралізації влади, проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні, передачі податків місцевим громадам.

Верещук запевняла, що її міська передвиборча кампанія нічого не коштувала, оскільки посісти посаду їй вдалося завдяки тому, що вона просто ходила до людей.

На посаді мера Рави-Руської здійснювала міжнародну співпрацю, зокрема, з польським містом Томашовим-Любельським, гміною Любичі Королівської, гміною Телятина. Також реалізовала низку проектів із залученням коштів ЄС, зокрема, із забезпеченням теплопостачання навчальних закладів міста.

У 2013-2014 роках після відмови Януковича підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Верещук написала листа до Європейського парламенту з проханням укласти її лише з територіальною громадою міста Рава-Руська.

У 2015 році вона пішла з посади мера прикордонного міста за власним бажанням.

Балотувалась у Верховну Раду VIII скликання як самовисуванка на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року у окрузі №122, але програла Володимиру Парасюку, зайнявши 6 місце з підтримкою 4,46 %.

З квітня 2016 до 2019 року була президентом Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик. Центр мав розробляти такі форми взаємодії між країнами Балтійсько-чорноморського регіону, які б запобігали конфліктам.

У 2017 році стала доцентом кафедри політології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

У 2019 році тодішній спікер парламенту Дмитро Разумков, з яким, як каже Верещук, вони часто перетиналися та дебатували на різних ток-шоу, покликав її до партії Слуга народу. Пройшовши співбесіду та надавши свої пропозиції щодо законопроектів, вона була запрошена на з’їзд партії та отримала 29 місце у списку.

У вересні-листопаді 2019 займала посаду представника Кабміну у Верховній Раді, проте склала свої повноваження. Вона заявила, що не знайшла спільної мови з тодішнім прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.

За інформацією деяких ЗМІ, Верещук могла розійтись у поглядах з Гончаруком з іншої причини: вона відмовилась підтримати у першому читанні відкриття ринку землі, оскільки за її словами, жодна з її поправок не була врахована.

Балотувалася на посаду міського голови Києва, але програла виборчі перегони чинному меру Віталію Кличку.

Родина

Матір Ірини Верещук працювала у сфері торгівлі, а батько встановлював високовольтні лінії. Сестра працювала у Збройних силах.

Верещук виховує сина Олега. У шлюбі не перебуває, проте проживає з Михайлом Кухаренком – працівником військової частини у Києві, засновником відділення Міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору Альфа у Львівській області.

Згідно з декларацією, вона має чотири квартири, з них три перебувають у співвласності і розташовані у Броварах, Львові та Раві-Руській. У Києві з 2017 року квартиру орендує. Окрім цього Верещук має три земельні ділянки на Львівщині.

З 2018 року володіє Toyota Camry того ж року випуску.