Верховна Рада призначила нового віце-прем’єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ним стала народний депутат Ірина Верещук.

За її кандидатуру проголосували 260 народних депутатів.

До призначення на посаду Ірина Верещук була народним депутатом від партії Слуга народу, а також головою підкомітету з державної безпеки та оборони.

Ірина Верещук родом з міста Рава-Руська Львівської області. Здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної інформації, референта-перекладача, офіцера військового управління тактичного рівня у Військовому інституті при національному університеті Львівська політехніка.

Після закінчення Військового інституту Ірина Верещук п’ять років проходила службу на офіцерських посадах у Збройних силах України.

Певний час працювала заступником голови Жовківської районної держадміністрації з гуманітарних питань і зовнішньої політики. Протягом 2010-2015 років була міським головою міста Рава-Руська.

Читайте Нардепи підтримали відставку очільника Мінреінтеграції Резнікова

З 2016 року Ірина Верещук є президентом Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик, який працює над стратегією і тактикою запобігання та врегулювання сучасних системних конфліктів.

Також є доктором філософії, кандидатом наук з державного управління, професором кафедри загальної та прикладної психології Інституту екології економіки і права.

У декларації Ірини Верещук, поданій у березні цього року, є квартира у Раві-Руській площею 38,6 кв. м і три земельні ділянки площею 1 000 кв. м, 19 977 кв. м, 1 000 кв. м.

Також у власності нового міністра є автомобіль Toyota Camry. За минулий рік Ірина Верещук задекларувала понад 570 тис. грн доходу. На банківських рахінках у неї 143 575 грн. Готівкою Ірина Верещук зберігає 160 тис. грн і $11 тис.

Фото: Ірина Верещук